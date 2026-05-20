„Vocea” străzii – despre noul pod de pe bd. Unirii

Începe reabilitarea și modernizarea bulevardului Unirii din Baia Mare. Una dintre cele mai importante și complexe etape ale lucrărilor la acest obiectiv o reprezintă demolarea și refacerea de la zero a podului Unirii, înspre bulevardul Independenței. Noul pod va fi mult mai mare decât actualul, beneficiind de patru benzi de circulație, câte două pe sens, piste de biciclete integrate și trotuare. Am dorit să vedem ce cred băimărenii despre demolarea și construcția unui nou pod, așa că i-am întrebat.

Răspunsurile au fost împărțite: „Nu era necesară demolarea unui pod funcțional. Bani cheltuiți inutil, blocarea circulației și așa dificile pe raza întregului oraș etc. Nu zic să nu se facă, dar cu ce costuri?!”, a spus Gheorghe Bonaț.

„Nu își are rostul demolarea podului. Vine cu foarte multe lucruri negative la pachet. Se putea consolida și cosmetiza podul vechi. Stau în zonă și e cumplit cu circulația. Aglomerație mare, timp pierdut în trafic, mizerie și deranj maxim”, este de părere și Nicoleta Sabău.

„Dacă se face, e bine. Că va arăta alt­cumva zona, mai frumoasă, mai curată”, a spus și doamna Ileana.

„Trebuie să facem investiții, dar cu cap și la timpul potrivit. Acum nu cred că era timpul potrivit. Vedeți ce nebunie e în lumea întreagă, nu doar la noi. Și noi dărâmăm poduri…”, a completat Zoltan P.

„Poate este bine că se face, dar se deschid prea multe șantiere deodată. Uitați-vă cum e blocat aproape tot orașul, mai ales la orele de vârf. Ar trebui făcute pe rând, închise cele începute, și apoi deschise altele”, a conchis Ștefan S.