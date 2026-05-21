11 administrații din Maramureș au primit fonduri pentru proiectele în derulare

Ministerul Dezvoltării (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 137.331.570,39 de lei pentru 215 obiective realizate prin componentele C10 – Fondul local și C15 – Educație, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pentru Componenta C10 – Fondul local, au fost decontate 123.910.200 de lei pentru 193 de facturi care au în vedere asigurarea infra­structurii pentru transportul verde, precum și elaborarea și actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană. Alte 13.421.369 de lei au fost alocate, prin Componenta C15 – Educație, pentru achitarea a 22 de facturi depuse pentru construcția de creșe noi, moderne, prietenoase cu mediul, care respectă standardele europene.

11 primării din Maramureș au primit fonduri, după cum urmează: Săliștea de Sus – 1.978.741 lei; Dumbrăvița – 461.295 lei; Baia Sprie – 164.991 lei; Vima Mică – 141.470 lei; Băița de sub Codru – 179.919 lei; Seini – 286.638 lei; Dumbrăvița – 726.512 lei; Baia Mare – 73.810 lei plus alte 508.200 lei; Săpânța – 136.636 lei; Oncești – 227.415 lei plus încă 272.788 lei; Oarța de Jos – 365.574 lei. Toate aceste proiecte din Maramureș sunt finanțate pe Componenta C10.