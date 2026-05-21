170 de persoane de etnie romă nu au medic de familie

La nivelul municipiului Baia Mare în continuare există persoane de etnie romă care nu sunt înscrise la medicii de familie. Potrivit Instituției Prefectului Maramureș, în momentul de față trebuie găsite soluții pentru 170 de persoane aflate în această situație. Grav este că vorbim și de 34 de minori, majoritatea având vârsta de peste 15 ani.

Totodată, 49 de copii figurează în evidențe, dintre care 37 de copii au fost vaccinați, iar pentru 12 copii sunt necesare scheme individualizate de recuperare vaccinală. Prefectul Rudolf Stauder a subliniat faptul că măsurile implementate până în prezent au generat rezultate semnificative, evidențiind o evoluție pozitivă a situației existente.

„Dacă inițial, la finalul mandatului meu de prefect al județului Maramureș, aproximativ 800 de persoane de etnie romă nu erau înscrise la medicii de familie, în prezent numărul acestora a fost redus la 170 de persoane, ca urmare a demersurilor instituționale, a implicării comunitare și a activităților de informare și educare, a precizat reprezentantul Guvernului în teritoriu”, a declarat Rudolf Stauder.

Directorul General al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș, Adrian Mădăras, a precizat că există cadrul legal necesar prin care medicii de familie aflați în contract cu instituția au obligația de a înscrie copiii pe listele proprii de pacienți. Acesta a reiterat faptul că procedura de înscriere este gratuită și se realizează prin depunerea documentelor necesare la cabinetul medical. De asemenea, a semnalat faptul că, din cei aproximativ 300 de medici de familie aflați în contract cu CAS Maramureș, 60 de medici de familie îndeplinesc condițiile de pensionare.

„În urma discuțiilor, vor fi întreprinse următoarele demersuri: CAS Maramureș va transmite o adresă oficială medicilor de familie din Municipiul Baia Mare care au un număr redus de pacienți, prin care să fie reiterată obligația înscrierii persoanelor adulte de etnie romă și a copiilor pe listele de pacienți. Direcția de Sănătate Publică Maramureș va comunica Direcției de Asistență Socială Baia Mare situația copiilor care înregistrează restanțe la schema de vaccinare, în vederea recuperării acestora prin programe individualizate”, au precizat reprezentanții Prefecturii Maramureș. La finalul ședinței, prefectul Rudolf Stauder a solicitat Direcției de Asistență Socială Baia Mare prezentarea, în cadrul reuniunilor viitoare, a unor informări periodice privind evoluția măsurilor implementate pe această tematică.