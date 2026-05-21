341 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 341 locuri de muncă vacante.

Se caută: ajutoare bucătari, ajutoare ospătari, ambalator manual, asistent medical generalist, brutari, conducători auto, cameristă hotel, casier, confecționer articole hârtie, consultant nutriționist, gestionar depozit, lăcătuși mecanici, lucrători bucătărie (spălător vase mari), lucrători comerciali, femei de serviciu, fierar betonist, manipulanți mărfuri, mecanici auto, muncitori necalificați, vânzători, vopsitor industrial, vulcanizator de produse industriale din cauciuc, dar și asistent manager, asistent medical generalist, biolog, designer grafică (studii superioare), director magazin, director vânzări, ingineri, manageri, psiholog în specialitatea consiliere psihologică.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș, Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (11):

• ajutor bucătar (1)

• femeie de serviciu (4)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (4)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

Studii gimnaziale – Școala Generală (102):

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• ambalator manual (11)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (4)

• cameristă hotel (1)

• confecționer articole hârtie (1)

• designer grafică (studii medii) (2)

• femeie de serviciu (3)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• manipulant mărfuri (15)

• mățar (1)

• menajeră (2)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (14)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (7)

• muncitor necalificat la întreținerea de drumuri, șosele, poduri, baraje (1)

• muncitor necalificat în silvicultură (2)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (7)

• muncitor piscicol (1)

• operator textile nețesute (10)

• pizzer (1)

• tapițer (6)

• tâmplar universal (1)

• vopsitor industrial (2)

• vulcanizator de produse industriale din cauciuc (5)

Studii liceale – Liceu de specialitate (28):

• electrician protecție relee, automatizări și măsurători electrice (1)

• electromecanic (1)

• gestionar depozit (1)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (1)

• lucrător comercial (8)

• operator, introducere, validare și prelucrare date (9)

• operator mase plastice (1)

• șef schimb (1)

• șef secție industrie prelucrătoare (1)

• șofer de autoturisme și camionete (3)

• tehnician-operator la roboți industriali (1)

Studii liceale – Liceu Teoretic (43):

• agent de vânzări (5)

• casier (2)

• conducător auto, transport rutier de persoane (3)

• confecționer-montator produse din lemn (1)

• confecționer, prelucrător în industria textilă (1)

• consultant nutriționist (1)

• funcționar administrativ (1)

• gestionar depozit (2)

• guvernantă (1)

• instructor de fitness (1)

• îngrijitor de copii (1)

• lucrător pensiune turistică (2)

• menajeră (2)

• operator imagine (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (3)

• operator întreținere corporală (1)

• preparator înghețată (1)

• referent de specialitate marketing (1)

• secretară (3)

• specialist digitalizare (1)

• specialist marketing (1)

• șef proces fabricație (1)

• șef secție (1)

• șef serviciu marketing (1)

• vânzător (4)

• vânzător ambulant de produse alimentare (1)

Studii Profesionale – Învățământ com­ple­mentar de ucenici (13):

• confecționer produse textile (7)

• ucenic (6)

Studii Profesionale – Școală Profesională (61):

• agent de securitate (1)

• agent de vânzări (2)

• ajutor bucătar (2)

• brutar (1)

• bucătar (10)

• bucătar-șef (1)

• croitor (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• electrician auto (1)

• electrician de întreținere și reparații (4)

• electrician exploatare rețele electrice (1)

• electromecanic mașini și echipamente electrice (1)

• fierar betonist (10)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (5)

• lăcătuș mecanic (4)

• mecanic auto (2)

• mecanic utilaj (2)

• ospătar (chelner) (4)

• tinichigiu carosier (1)

• vânzător (1)

• vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă (2)

Studii Profesionale – Învățământ special (20):

• agent de vânzări (2)

• consilier orientare privind cariera (1)

• lăcătuș mecanic (2)

• montator subansamble (10)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (4)

• pedagog școlar (1)

Studii Postliceale (4):

• asistent medical generalist (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (3)

Studii Universitare (40):

• asistent manager (2)

• asistent medical generalist (1)

• biolog (3)

• designer grafică (studii superioare) (2)

• director magazin (1)

• director vânzări (1)

• inginer automatist (2)

• inginer de dezvoltare a produselor software (1)

• inginer geodez (6)

• inginer producție (1)

• manager (10)

• manager achiziții (1)

• manager de întreprindere socială (3)

• manager general (2)

• psiholog în specialitatea consiliere psihologică (1)

• recepționist (1)

• reprezentant comercial (2)