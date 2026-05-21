Activități de educație rutieră pentru elevii din Tăuții-Măgherăuș și Cicârlău

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Tăuții-Măgherăuș au desfășurat, miercuri, 20 mai, activități preventive în unități de învățământ din Tăuții-Măghe­răuș și Cicârlău, în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere.

Acțiunile au avut loc în cinci clase de elevi și au urmărit promovarea unui comportament responsabil în trafic și creșterea gradului de siguranță rutieră în rândul copiilor.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii le-au prezentat elevilor principalele reguli de circulație pe care trebuie să le respecte în calitate de pietoni, bicicliști sau utilizatori de trotinete electrice.

De asemenea, au fost discutate aspecte legate de traversarea regulamentară, importanța echipamentelor de protecție și riscurile generate de neatenție sau comportamentele periculoase în trafic.

Polițiștii au subliniat faptul că respectarea regulilor de circulație și responsabilitatea fiecărui participant la trafic pot preveni producerea unor accidente grave.