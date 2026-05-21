Ambasadorul Croației a vizitat Primăria Baia Mare

Excelența Sa, Marija Kapitanović, Ambasador al Republicii Croația în România, a vizitat Municipiul Baia Mare. Gazde i-au fost și cei din conducerea primăriei municipiului.

Excelența Sa, aflată într-o vizită privată în județul nostru – prima vizită în Baia Mare și în Maramureș – a vorbit cu autoritatea locală despre comunitatea băimăreană, despre proiectele care transformă orașul, despre ce înseamnă să fim stațiune turistică de interes național într-un județ care are zone atractive precum Brebul, Săpânța și Sighetu Marmației. „Am primit și o propunere deosebită din partea domniei sale, o idee pe care o primim cu sufletul deschis și pe care ne vom asigura că o vom transpune în realitate. Și anume să construim un parteneriat cu o localitate din Croația pentru schimb de bune practici în diverse domenii de interes, dar în principal pentru segmentul turism”, au menționat cei din primăria municipiului. Apoi i s-au recomandat, firește, și obiectivele pe care Maramureșul le oferă cu generozitate oricărui vizitator, de la faimosul Breb, la Săpânța și Sighetul Marmației care, anul acesta, împlinește 700 de ani de atestare documentară. Oaspetele s-a arătat încântat de cele prezentate.