Cinci medalii europene pentru sportivii de la CS Unirea Șișești

Sportivii clubului CS Unirea Șișești au obținut rezultate foarte bune la Campionatul European de Skandenberg, competiție desfășurată la Budapesta în perioada 9-19 mai.

Cei 11 reprezentanți ai clubului maramureșean au concurat pentru România și au reușit să câștige un total de cinci medalii – un titlu european, o medalie de argint și trei medalii de bronz.

Cea mai importantă performanță a fost realizată de Olimpiu Făt, care a devenit campion european la brațul stâng, categoria -110 kg masters, obținând și medalia de argint la brațul drept.

Medalii de bronz au mai cucerit Adina Chiș la categoria tineret, -60 kg braț drept, Flaviu Goia la -70 kg masters, braț drept, și Dinu Dobrean la categoria Grand Masters, -100 kg braț stâng.

Alți sportivi ai clubului au ocupat poziții apropiate de podium. Vivien Moni, Roxana Popp și Augustin Mantoș au încheiat competiția pe locul patru la categoriile lor, iar Vasile Scurtu a ocupat locul cinci la categoria sportivilor cu dizabilități.