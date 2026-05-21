Finanțări suplimentare în Baia Mare pentru proiecte ADR Nord-Vest

Administrația municipală a obținut suplimentări de fonduri la mai multe proiecte mari, finanțate prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

”La solicitările noastre, ADR Nord-Vest ne-a oferit o supracontractare pe anumite proiecte de dezvoltare pe care le avem, finanțate de către ei. Unul dintre proiecte este cel de la Piața Universității. Prin această supracontractare am primit 30 de milioane de lei în plus. Vom veni în Consiliul Local și cu bulevardele București, Republicii, Gării – tronsonul care a fost finanțat până în momentul de față doar cu 11 milioane din partea ADR, pentru că și aici am primit 111 milioane de lei, valoarea proiectului fiind undeva la 150 de milioane. Noi lansăm procedura de achiziție publică și vedem cu cât vom atribui această lucrare de execuție. În cadrul acestui tronson avem și sistemul integrat de management al traficului care este estimat undeva la 20 milioane de lei. Și la Casa Pocol am primit supracontractare și atunci modificăm toate aceste hotărâri de CL”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.