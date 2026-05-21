Nu aveam destule. Rusia face exerciții militare nucleare…

Credeam că le-am bifat deja pe toate, uite că nu. Generațiile acestea prezente au văzut, în decurs de vreo 10-15 ani, respectiv „o nimica în istoria Planetei”, criză după criză mondială. Ieșisem din Războiul Rece, am intrat în Criză economică. Apoi în Pandemie. Au început apoi trei războaie majore, nu din acelea de triburi africane, ci cu Mari Puteri, cu Rusia, SUA, Israel. Mai lipsește China. Și da, a venit apoi criza energetică, cu prețuri imense și cu penurie, ce distruge încet economiile țărilor. Am uitat Încălzirea Globală, ce a adus secete, furtuni, inundații sau deșertificare. Lipsea doar ca Putin să facă exerciții nucleare, în Belarus, nu? Ce s-ar putea întâmpla rău?

Mai ales că e frustrat după ce i s-a dovedit că Moscova poate fi atinsă, a fost un afront personal pe care nu l-a crezut. Nu de alta, dar generalul Leonov, comandantul apărării antiaeriene a Rusiei, a căzut de câteva zile de la fereastră… Asta în timp ce fiul ministrului rus de Interne a cheltuit un milion de euro pe vacanțe de lux în Dubai și Maldive. El nu, nu face armată. Revenind la nucleare, știm cum sună, dar singura șansă de a-l liniști pe Putin ar fi ca Europa, SUA ori Israelul să-i dosească lui Zelenski, pe sub mână, ca la poker, o nucleară, două. Că doar Ucraina a avut și le-a predat, odinioară. Cine ziceam, SUA? Foarte greu de crezut. Presa vorbește că Trump, în vizita din China, a sugerat un pol de putere SUA-China-Rusia, fără reținere. O Yaltă cu cuțitul pe masă. Greu trec anii până în 2029. Dacă va mai conta… Americanii află pe pieile lor ce-au votat. Trebuie să fii… georgist sau ceva de gen, ca să mai crezi în omul care tocmai te-a țepuit cu telefonul, Trump Mobile e un telefon chinezesc vechi de un an, depășit deja, cu preț de 499 dolari, cu steagul Sua fără două linii, greșit, dar cu aplicația Truth Social preinstalată. Ca să fii prost până la capăt. Însă procurorul general, fost avocat al lui Trump, a decretat că Finanțele au interdicție pe viață (as in Forever!!) să verifice taxele lui Trump, ale familiei și ale firmelor lor. Nu, nu e rege. E dictator african.

Și de credeți că e corupția doar apanajul câtorva țări, vă înșelați amarnic. Fostul șef de cabinet al lui Zelenski a fost eliberat din arest, cu o cauțiune de 3 milioane de dolari. Codruța Kovesi spune că investighează persoane cu funcții mai înalte în Statul Român. Da? Președintele chinez nu a fost impresionat de puzderia de miliardari din trena lui Trump și a refuzat să se întâlnească cu alde Musk, Zuckerberg, Cook sau Jensen Huang. Pur și simplu. Are faliții lui, cu toate ghilimelele posibile. La ei, miliardarii dispar când nu stau drepți. Ce mai auziți de Jack Ma? Nimic, așa-i? În curând, nimic de Colin Huang-Temu, de comentează.

Între timp, Iranul extorchează câte 2 milioane de dolari per petrolier ce trece prin Ormuz. De asta nu scad prețurile la pompă. Între timp, un jurnalist britanic a fost înjunghiat de români, la Londra, la comanda…Iranului!?! Sigur români? Între timp, șeful Congresului american declară, cu un tupeu fabulos, că parlamentarii fac „insider trading”, profită de informații pentru a juca pe bursă, pentru că sunt săraci, nu le ajung 174.000 de dolari/an, când media salarială în SUA e de 63.000, dar coboară spre 45.000. Adică, 14.500 de dolari lunar nu sunt în regulă… Dar să revenim la necazurile noastre. Un economist/columnist credibil de la The Hill ne spune să încetăm să ne mai temem de o Rusie puternică, dar să începem să ne temem mai mult de o Rusie muribundă, încolțită… Sau să ne temem de ministrul israelian care amenința că dacă se face mandat internațional de arestare împotriva lui sau a lui Bibi, e o declarație de război și e gata să declare război întregii Lumi. E bine așa, dormim mai liniștiți acum?