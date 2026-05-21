Paul Popoaia continuă la CSM Știința Baia Mare

CSM Știința Baia Mare a reușit prelungirea contractului cu internaționalul român Paul Popoaia, unul dintre jucătorii de bază ai formației campioane.

Născut la 29 mai 2000, la Pașcani, Paul Popoaia a început rugbyul la vârsta de 12 ani. Ca junior al CSȘ 2 Baia Mare, a obținut titluri de campion și vicecampion național, iar din 2019 evoluează pentru echipa de seniori a „zimbrilor”.

Sportivul face parte din loturile naționale ale României încă din 2018, debutând pentru reprezentativa de seniori a „stejarilor” în anul 2021.

„Paul, un jucător care nu mai are nevoie de nicio prezentare, a avut o contribuție decisivă la câștigarea campionatelor alături de noi, precum și la numeroase alte succese ale echipei. Ne bucurăm că va continua să facă parte din familia noastră și îi dorim cât mai multe performanțe”, au menționat oficialii de pe Arena Zimbrilor.