Percheziții în Maramureș într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare, joi, 21 mai, 29 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar care vizează infracțiuni economice.

Descinderile au avut loc în județele Maramureș, Argeș, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galați, Dolj, Satu Mare, Brăila și în municipiul București, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș.

Anchetatorii efectuează cercetări pentru evaziune fiscală, omisiunea evidențierii în actele contabile a unor operațiuni comerciale sau venituri realizate, precum și pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acțiunea are ca scop documentarea activității infracționale, recuperarea prejudiciului și indisponibilizarea bunurilor obținute ilegal.

La activități au participat polițiști ai structurilor de investigare a criminalității economice din județele implicate, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș și jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș.