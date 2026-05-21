Premiu internațional pentru Spitalul Clinic Județean Baia Mare

Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a fost distins cu premiul GOLD în cadrul ESO Angels Awards – Q1 2026. Acest premiu este acordat la nivel internațional centrelor medicale care oferă îngrijire de excelență pacienților cu accident vascular cerebral (AVC) și respectă cele mai înalte standarde medicale în intervenția rapidă și tratamentul acestora.

„Acum aproximativ 10 luni, i-am cerut lui Rareș să preia frâiele Spitalului Județean de Urgență din Baia Mare. Am avut încredere într-un om profesionist, serios, independent politic și hotărât să schimbe lucrurile din temelii. Astăzi, această încredere începe să fie confirmată prin rezultate concrete. Munca începe să dea rezultate. În mai puțin de un an, Spitalul Județean a atras proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei, iar munca din ultimul an începe să dea rezultatele așteptate. Reparăm, pas cu pas, multe dintre problemele acumulate în ultimii ani în spital și demonstrăm că performanța se poate face și acasă, în Maramureș. Acest premiu este despre oameni, despre medici, asistente, infirmieri și întreg personalul care luptă zi de zi pentru viața pacienților”, a declarat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.