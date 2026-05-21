Schimbări importante privind concediile medicale, din iunie

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș anunță schimbări privind concediile medicale, începând cu data de 1 iunie 2026. Modificările se referă la felul în care se calculează plata acestor indemnizații.

„Regula generală rămâne în vigoare: pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea importantă se referă la faptul că, dacă un concediu medical continuă fără întrerupere pentru aceeași boală sau pentru complicațiile acesteia, diminuarea se aplică o singură dată. Cu alte cuvinte, dacă medicul prelungește concediul pentru aceeași afecțiune, nu se scade câte o zi pentru fiecare certificat”, au declarat reprezentanții CAS Maramureș.

Această modificare protejează pacientul aflat într-o perioadă mai lungă de recuperare și sprijină o aplicare mai echilibrată a regulii.

„Modificarea are un efect direct pentru pacienții aflați în situații medicale sensibile. Indemnizația nu trebuie diminuată repetat pentru aceeași boală, iar completarea corectă a certificatului medical rămâne o responsabilitate profesională”, a explicat Adrian Mădăras, director general al CAS Maramureș.

Începând cu 1 iunie 2026, diminuarea nu se aplică pentru: concediile medicale de maternitate; concediile pentru risc maternal; îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice; bolnavii incluși în programele naționale de sănătate; pacienții care beneficiază de servicii medicale în regim de spitalizare.

„Excepția privind îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice nu înseamnă exceptarea automată a tuturor concediilor pentru îngrijirea copilului bolnav. Fiecare situație se analizează în funcție de documentele medicale și de categoria în care se încadrează pacientul. Până la emiterea noilor formulare, pentru pacienții incluși în programe naționale de sănătate, medicul curant va înscrie în rubrica «Observații» mențiunea «PNS», cu semnătură și parafă. Pacienții trebuie să păstreze documentele medicale care justifică acordarea concediului medical și să informeze medicul curant dacă sunt incluși într-un program național de sănătate”, mai amintesc oficialii instituției.