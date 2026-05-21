Se reiau consulturile la Pediatrie, la Spitalul de Recuperare Borșa

Lucrurile intră în normalitate la Spitalul de Recuperare Borșa, iar o parte dintre serviciile medicale suspendate în cadrul unității spitalicești sunt reluate.

Este și cazul Cabinetului și Secției de Pediatrie, unde activitatea a fost reluată. „Medicul pediatru este din nou alături de pacienți și stă la dispoziție pentru consultații, evaluări și recomandări medicale”, anunță conducerea spitalului. Vă reamintim că, în a doua jumătate a lunii ianuarie, activitatea pe acest segment a fost suspendată, din lipsă de medici. Timp de câteva luni de zile bune, părinții au fost nevoiți să-și ducă copiii în altă parte pentru consulturi și tratamente.