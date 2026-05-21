Sume în plus la proiectul din Piața Universității din Baia Mare

Autoritatea locală a venit cu câteva nou­tăți de pe șantierele din piețele Universității și Revoluției, două dintre proiectele majore pe care le derulează astăzi în Baia Mare. Aceste proiecte sunt, poate, printre cele mai importante investiții de regenerare urbană din ultimele decenii care, odată finalizate, vor da o nouă față orașului nostru.

Pentru Piața Universității s-au obținut bani în plus, necesari finalizării proiectului: „Avem o veste cât se poate de bună și anume că, de curând, am obținut o supracontractare pentru această investiție. Am convins finanțatorul de necesitatea optimizărilor pe care le-am adus proiectului inițial, astfel că majoritatea lucrărilor au devenit eligibile. Pe scurt, extindem valoarea pe care o putem plăti din bani europeni și reducem consistent partea de cofinanțare de la bugetul local”, au precizat cei din administrația locală băimăreană. De asemenea, o noutate în ceea ce privește amenajările este că, pe lângă turnul cu ceas, pergole și pavilioane, vom avea aici și o „FOG Fountain”. Mai precis, o fântână de ceață, prima instalație de acest gen din Baia Mare, care va fi amplasată pe aleea centrală, cea care va traversa piața dinspre bulevardul Independenței spre Universitate. Aici șantierul evoluează conform planului, ceea ce înseamnă că, până la finalul anului, noua piață va fi inaugurată.

Lucrări întârziate în Piața Revoluției

În ceea ce privește șantierul de la Piața Revoluției, cei din primărie spun că nu sunt chiar mulțumiți de ritmul în care evoluează lucrările. Problema constă în aprovizionarea greoaie cu materialele de construcții necesare, în special granitul colorat care se folosește pentru pavaj, pentru care există în acest moment o criză de disponibilitate pe piață. Este motivul pentru care, și până acum, au mai existat întârzieri. Constructorul a dat totuși asigurări că materialele sunt în curs de aprovizionare și că ritmul va crește semnificativ în perioada imediat următoare. Pe lângă montarea pavajului, zilele acestea se lucrează la amplasarea stâlpilor pentru iluminat și, totodată, urmează să demareze lucrările de restaurare a statuii Minerul. De asemenea, noua Piață a Revoluției nu va fi „o mare de betoane”, cum de altfel era înainte, ci dimpotrivă: se plantează aici nu mai puțin de 38 de copaci, pe lângă cei existenți deja, se amenajează spații verzi, se construiește o fântână tip tunel de apă la nivel pietonal și se reconstruiește vechea fântână arteziană, ce va beneficia de prima instalație cu jocuri de apă, de lumini și holograme din municipiul Baia Mare, mai spun autoritățile.