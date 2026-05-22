Bătălia pentru locul doi • SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare

Derbyul rundei 8 în Liga de Rugby se joacă pe stadionul „Gheorghe Rașcanu”, între SCM USV Timișoara și CSM Știința Baia Mare. Meciul dintre cele două rivale se va consuma vineri, 22 mai, începând cu ora 15.00, și va putea fi urmărit în direct la TVR Sport.

Jocul de azi are o miză importantă pentru cele două combatante, în joc fiind asigurarea locului secund la finalul sezonului regulat, care dă posibilitatea disputării semifinalei pe propriul teren.

Vicecampioana respectiv campioana en-titre sunt una lângă cealaltă în ierarhia la zi a Ligii de Rugby. Bănățenii se clasează pe locul 2 înaintea rundei, cu 20 de puncte, dar se pot desprinde în situația unui triumf, iar maramureșenii ocupă locul 3, cu 19 puncte, și pot urca pe locul secund dacă își înving rivala.

Morarul este la cote înalte și de-o parte și de cealaltă, după victoriile la scor în dauna ultimelor clasate. SCM Timișoara a dispus, acasă, de Universitatea ELBI Cluj (90-5), iar CSM Știința și-a asigurat cele cinci puncte în urma succesului de la RC Gura Humorului (95-9).

CSM Știința, echipa probabilă: 1. Scott, 2. Colev, 3. Dugladze, 4. Gelashvili, 5. Schutz, 6. Immelman (C), 7. Chirica, 8. Bitsadze, 9. Mîrzac, 10. Kisting, 11. Sikuea, 12. Tomane, 13. Lămboiu, 14. Wamalwa, 15. Popoaia. Rezerve: 16. Trollip, 17. Kutsniashvili, 18. Grămadă, 19. Moyake, 20. Beleca, 21. R. Pop, 22. Bocăneț, 23. Mic. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.

Derbyul din etapa 8 a Ligii de Rugby va fi arbitrată la centru de Vlad Iordăchescu, sprijinit la cele două linii de asistenții Florin Bonea și Marian Manole. Arbitru nr. 4: Andreea Delean. Arbitru video: Călin Cojocnean. Observator/comisar citire: Mihai Irimia.

Program etapa 8

Sâmbătă, 23 mai: Universitatea ELBI Cluj – CSA Steaua București (ora 11.00); CS Dinamo București – RC Gura Humorului (ora 12.00). CS Rapid București stă.