Clădirea Octogon din Baia Mare își arată încet utilitatea

Un simbol al orașului, clădirea Octogon, pe care autoritățile băimărene au reușit să o restaureze și să o readucă la viață nu cu mult timp în urmă, începe să își regăsească adevărata menire. De această dată, a fost gazda unei frumoase expoziții de artă organizate de profesorii Colegiului de Arte.

„Este o mare bucurie să văd că această clădire istorică, a cărei renovare a reprezentat un proiect important pentru mine, a devenit un spațiu viu, dedicat culturii, educației și tinerilor talentați ai orașului. Exact acesta a fost scopul: să transformăm un loc cu valoare istorică într-un spațiu care să poată fi folosit de copii, profesori și comunitate pentru activități culturale și artistice. Felicitări organizatorilor pentru această inițiativă și pentru atmosfera deosebită creată! Așa cum am promis, urmează și alte clădiri istorice să fie restaurate și redate comunității”, a spus Pap Zsolt Istvan, viceprimarul Băii Mari.