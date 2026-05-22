CS Minaur Baia Mare, pe locul 84 în clasamentul academiilor de fotbal din România

Federația Română de Fotbal a publicat clasamentul academiilor de copii și juniori pentru anul 2026, ediție la care au fost evaluate 130 de cluburi participante în competițiile juvenile organizate de FRF.

CS Minaur Baia Mare ocupă locul 84 în ierarhia națională, cu 40,07 puncte. În clasamentul de anul trecut, clubul băimărean se afla pe poziția 66.

Primele trei locuri sunt ocupate de Farul Constanța, Viitorul Cluj și Dinamo București. Farul Constanța și-a păstrat prima poziție pentru al optulea an consecutiv.

Potrivit FRF, evaluarea academiilor a fost realizată pe baza mai multor criterii, printre care strategia clubului, nivelul echipelor și jucătorilor, stafful tehnic, infrastructura, condițiile de pregătire și rezultatele sportive.