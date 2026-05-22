Hagi a anunțat lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri lotul României pentru cele două meciuri de pregătire pe care naționala le va disputa în luna iunie, cu Georgia și Țara Galilor.

Cele două partide vor fi primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale a României.

România va juca marți, 2 iunie, de la ora 20:00, ora României, împotriva Georgiei, pe stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi.

Al doilea meci este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București, împotriva Țării Galilor.

Lotul României:

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania), Marian Aioani (FC Rapid 1923), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia).

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia), Andrei Coubiș (U Cluj), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China), Matei Ilie (CFR Cluj), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (FC Rapid 1923).

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Nicolae Stanciu (Dalian | China), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia), David Matei (Universitatea Craiova).

Atacanți: Dennis Man (PSV | Țările de Jos), Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923), Louis Munteanu (DC United | SUA), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar), Denis Drăguș (Gaziantep FK | Turcia).

(sursa: Mediafax)