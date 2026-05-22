În Seini, Târgul Expozițional Agricol

Primăria orașului Seini organizează astăzi, 22 mai 2026, de la ora 10, Târgul Expozițional Agricol al elevilor și producătorilor locali. Este o activitate în cadrul Proiectului Interjudețean „Agricultura ecologică – punte între trecut și viitor”. Manifestarea se desfășoară la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini.

„A devenit deja o tradiție să aducem în fiecare an în școala noastră specialiști din domeniul agricol pentru a ne susține în demersul educativ pe care încercăm să îl îmbunătățim în permanență la Seini. Ne sunt alături cadre universitare, specialiști din instituțiile statului care coordonează domeniul agriculturii, fermieri și o întreagă comunitate locală, dornică să ne sprijine să facem lucruri bune pentru copiii noștri și pentru viitor”, au spus organizatorii.