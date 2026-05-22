În Vișeu de Sus, spectacol caritabil pentru tânărul Andrei

Primăria orașului Vișeu de Sus invită comunitatea la un spectacolul caritabil „Copil pentru copil”. Astfel, administrația, în parteneriat cu Ansamblul de Balet Colibri, organizează vineri, 29 mai 2026, începând cu ora 17:00, la Casa de Cultură a Orașului Vișeu de Sus, spectacolul caritabil, un eveniment dedicat solidarității, speranței și sprijinului pentru tânărul Andrei, copilul diagnosticat cu cancer pancreatic.

Toate fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către susținerea lui Andrei și a familiei sale în această luptă extrem de dificilă. Pe scena Casei de Cultură vor evolua: Ansamblul Folcloric Vișeul, coordonat de coregraf Simion Berchi; Ansamblul Folcloric Vișeul, coordonat de prof. Bledea Ioan; Ansamblul de Balet Colibri, coordonat de coregraful Raluca Hojda; Grupul de Canto Dreamers, coordonat de profesorul Sergiu Gabriel Kotorbacs și Cercul de Pictură Borșa – Vișeu de Sus, coordonat de Irina Doce. Evenimentul reunește copii și tineri talentați, artiști, profesori și coordonatori dedicați. Intrarea este de 20 lei, însă adevărata valoare a participării va fi dată de solidaritatea și sprijinul fiecăruia dintre participanți.

„Facem un apel către toți locuitorii orașului și ai împrejurimilor să fie alături de Andrei și de familia lui. Haideți să umplem sala Casei de Cultură și să demonstrăm că Vișeu de Sus este o comunitate unită, cu inimă mare, capabilă să ofere speranță atunci când este cea mai mare nevoie de ea. Un gest mic pentru fiecare dintre noi poate însemna enorm pentru un copil care luptă pentru viața sa. Împreună putem oferi sprijin, curaj și speranță lui Andrei”, au transmis organizatorii.