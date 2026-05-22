Meci fără miză în ultima etapă • Rapid București – CS Minaur Baia Mare

CS Minaur Baia Mare joacă în ultima etapă a sezonului Ligii Florilor la Rapid București. Întâlnire programată pentru vineri, 22 mai, începând cu ora 17.30, și care va fi transmisă la Pro Arena.

Este un meci care nu implică niciun fel de presiune, ambele echipe având un sezon eșuat, fără o calificare în cupele europene. Singura miză a acestei confruntări, dacă o putem numi așa, este ocuparea poziției a șaptea. Rapid și Minaur sunt vecine de clasament, au același punctaj – 19, însă băimărencele pot încheia stagiunea pe locul 7 în situația unei remize, datorită victoriei din tur (29-27).

În penultima etapă a campionatului, atât Minaur, cât și Rapid au pierdut rușinos. Băimărencele au fost învinse, acasă, la scor, de Dunărea Brăila, 22-32, rezultat în urma căruia antrenorul Joao Florencio a fost demis, iar Rapid a cedat în deplasarea de la modesta CSM Tg. Jiu, 39-31.

La acest ultim meci al sezonului, echipa va fi condusă de secundul Alexandru Sabou și de antrenorul de portari Daniel Apostu.

Meciul dintre Rapid și Minaur va fi arbitrat de Ciprian Popa (Galați) și Ionuț Velișca (Buzău), în timp ce Adrian Lupșa (Reșița) este observatorul delegat de FRH.

Program etapa 22, ultima a campionatului

Vineri, 22 mai: CS Rapid București – CS Minaur Baia Mare (ora 17.30, Pro Arena); SCM Universitatea Craiova – HC Zalău.

Sâmbătă, 23 mai: SCM Râmnicu Vâlcea (ora 17.30); CS Gloria Bistrița – CSM Galați (ora 17.30, Pro Arena); CSM București – CSM Târgu Jiu (ora 17.30); HC Dunărea Brăila – CSM Slatina (ora 17.30).