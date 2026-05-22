Mici observații, adnotări pe genunchi, referitoare la starea națiunii

Ne repetăm, clar, dar trebuie subliniat: o criză politică lipsea României, cu războaie vizavi, cu criză energetică, cu îndatorarea și inflația existente. Poate ar merge și o pandemie, de vă gândiți că dacă tot rămân românii fără joburi, măcar să stea cuminți în case, să nu tot umble, să vadă. NU, nu mai umblă. Îi jenează prețul combustibilului. Îi șochează prețurile la rafturi. Nu degeaba s-a ajuns la o scădere a consumului ce tinde spre 5-6-7%.

Ce facem de fapt aici? În Românica? Ne urâm unii pe alții. La asta ne pricepem, suntem fanatici. Proeuropenii pe proruși și pe cei ce regretă comunismul. Dar de fapt își regretă tinerețile risipite. Urâm Ucraina, probabil în subconștient pentru curajul nebun de a rezista. Doar că nu e curaj, patriotism, e memorie: Holodomor, Cernobîl etc. Știu exact ce-ar urma, noi nu. Ne mai urâm între noi și pentru Credință sau Știință. Deși orice om ce a citit atent, inclusiv Biblia, știe că Religia, Credința și Biserica nu sunt egale, congruente, nu sunt exact-exact același lucru, oricât ni s-ar sugera asta. O fi fost. În Evul Mediu. Urâm intelectualii și pe cei ce citesc, cu reciproca valabilă. Cu un drum, urâm și „globaliștii”, poate cu șaorma-n bot, cu Cola-n mână și echipat în blugi turcești și șlapi chinezești. Urâm și emigranții, flămânzi asiatici ce trimit acasă ultimul ban familiei numeroase. Adică fix ca noi după 1990, „dupe Jărmania, de pă Franța, de pă Londra etc”. Apropo, ne declarăm pui de daci creștini. Întrebați-l pe Herodot, el știa clar că dacii aveau religie politeistă, nu era doar Zamolxe așa cum ne sună nouă bine, erau și Gebeleizis, Bendis, Derzelas și alții. Și nu urâm doar ucraineni și asiatici. Fie vorba între noi, urâm și unguri, turcaleți, bulgari cu ceafă lată, chinezi, evrei. Să plece în țara lor! Doar să aducă investiții. Urâm și Uniunea Europeană care ne-a pus în jug, nu? Autostrăzi, rețele de apă și de canalizare, străzi asfaltate și-n câmp, astea nu. Că doar suntem europeni vechi, am stat scut, pavăză tuturor valurilor ce altfel ajungeau la ei, la Răsărit! Mda da… toate valurile au trecut razant peste noi, fie ei huni, mongoli, turci, tătari, ruși, iar noi ne ascundeam în păduri, în Susani.

Păi și atunci? Atunci stăm ca tâmpiții cu ochii-n televizor, să vedem ce ne mai transmite Olguța, Kelemen, Rareș B, guru Călin, Georgică. La ei ne e salvarea, nu? Păi faceți ce-ați promis, tot la televizor! TVA înapoi la 19%, scădere dividende la 5%, mărire pensii cu 15%, salarii cu 10% (toate, nu doar la Stat), curs leu sub 5, milioane de locuri de muncă pentru Diasporă, investitori autohtoni nu străini vânzători de țară. Fără „ajutoare” pentru Ucraina. Case ieftine, gratis poate. Fără deficit, de ăla nu vorbim, am lămurit deja, de ăla ne doare-n… Și încă una, cu titlu de banc deocamdată: vă dați seama că dacă un euro ajunge la 10 lei, vom avea benzina sub un euro, așa cum a prevăzut un mare oracol prezidențiabil?! Și ne mai uităm și în gurile altor Mafalde ce vorbesc absolut fără cunoștințe, dar cu o siguranță de sine dureroasă. Florin Barbu zice că de se întoarce la Ministerul Agriculturii, nu va mai intra în România niciun produs din zona Mercosur. OK, dar nici banii europeni. Că e o sfidare pe față a tratatelor UE. Viorica Dăncilă reactivată își amintește de când era premier, cât de violenți erau useriștii…”de multe ori eram vânătă pe picioare”. Mă… ce faceți voi acolo în clădirile alea somptuoase, noi credeam că doar vă luați „partea mea din partea ta”!

La final, o altă glumă tâmpită, la nivel de vulg, despre actuala stare. Modificată, era cu un partid, dar nu e așa, toate partidele contribuie. „Dacă încă nu realizezi cât de mult rău îți face politica și partidele, imaginează-ți că din 10 beri, nouă ți le beau ei!” Punct!