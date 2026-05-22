Vremea frumoasă a scos din casă tot mai mulți pasionați de două roți, care au dat startul ieșirilor moto. În Maramureș, de la an la an, numărul motocicliștilor este în creștere, motiv pentru care disciplina în trafic este cu atât mai importantă. Din păcate, în Baia Mare, unde sunt deschise și numeroase șantiere, unii iubitori de adrenalină ignoră regulile de circulație și pun în pericol toți participanții la trafic.

„Sperăm într-un an fără accidente din punct de vedere al motocicliștilor, deși nu a început tare bine. Am avut deja foarte multe accidente moto, la nivel național. Motocicliștii, anul acesta, își doresc să se ieftinească benzina. Pe străzi sunt oricum mai mulți motocicliști față de anul trecut. Dar nu pot să nu remarc faptul că prin Baia Mare circulă foarte mulți motocicliști haotic. Noi, fiind club organizat, pe lângă regulile care ne vin de la poliție, avem și regulamentul propriu, reguli interne. Dar, din păcate, în jurul nostru sunt foarte mulți motocicliști indisciplinați”, a declarat Csabi Rusiczki, președintele Rock N’ Road Baia Mare. Datele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Maramureș arată că, la nivelul județului nostru, în momentul de față sunt înmatriculate 4.961 de motociclete. În total, sunt 204.200 deținători de permise de conducere, dintre care 125.516 de șoferi sunt bărbați și 78.684 femei. Parcul auto al județului însumează 249.198 de autovehicule înmatriculate.