Păreri pro și contra despre reabilitarea Pieței Revoluției: „O investiție megalomană…”

Constructorul a început execuția proiectului de modernizare a Pieței Revoluției din Baia Mare (n.r. Platoul București) în data de 13 mai 2025. Investiția este una majoră, de peste 20 milioane lei cu TVA, suportată în mare măsură din fonduri europene nerambursabile și trebuia să se încheie în maximum 12 luni. Însă acum, la trecerea celor 12 luni, șantierul este încă deschis, iar lucrările întârziate.

Oficialii Primăriei Baia Mare recunosc că au apărut unele sincope în desfășurarea investiției. De altfel, zilele trecute, primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, și-a exprimat nemulțumirea pe rețelele de socializare vizavi de ritmul lucrărilor la acest obiectiv. El a afirmat că „problema constă în aprovizionarea greoaie cu materialele de construcții necesare, în special granitul colorat pe care îl folosim pentru pavaj, pentru care există în acest moment o criză de disponibilitate pe piață. Este motivul pentru care, și până acum, au existat anumite întârzieri. Constructorul mi-a dat asigurări însă că materialele sunt în curs de aprovizionare și că ritmul va crește semnificativ în perioada imediat următoare”.

De-a lungul timpului au fost o serie de discuții legate de cum ar trebui să arate zona, dacă era necesară reabilitarea ei. Realitatea este că Platoul București arăta dezolant în ultimii ani și trebuia făcut ceva. Însă am dorit să auzim și „vocea străzii”, de aceea am stat de vorbă cu câțiva băimăreni.

Și răspunsurile nu au întârziat să apară: „Cred că niciodată Platoul București nu va mai arăta așa de frumos ca în vremurile trecute. Era un loc aparte, simbol al orașului. Acum nu știu cum va fi”, a spus Cerasela Pop.

„În fiecare zi trec pe acolo și, deși poate că va arăta bine la final proiectul, nu se lucrează! Sunt doar câțiva muncitori care se tot plimbă pe ici pe colo, dar nu fac nimic, doar vorbesc la telefoane”, este de părere și Cosmina Dragoș.

„Nu se întâmplă mai nimic pe șantier, deși se tot dau termene peste termene, dar nimeni nu respectă ni­mic. Cât despre cum va arăta, sunt sceptic…”, a completat băimăreanul Ioan P.

„Un mare și faimos proiect de care nu aveam nevoie, deoarece tot noi, băimărenii, vom plăti factura cea mare, la final”, a declarat și George Botiș.

„Este un proiect oribil, plin de betoane, deoarece s-au tăiat copacii vechi, și care va dura până la anul și tot nu va fi terminat, cred. Rușine să le fie!”, este concluzia altui băimărean.

„O investiție megalomană, fără rost”, a completat Giulia Opriș.

„Orașul nostru merită să fie frumos. Cred că zona va fi mult mai frumoasă după terminarea lucrărilor”, a conchis un alt cetățean al urbei.

Cât despre ce mai urmează să se execute, menționăm că se lucrează zilele acestea la amplasarea stâlpilor pentru iluminat și, totodată, demarează lucrările de restaurare a statuii Minerul. Nu în ultimul rând, reprezentanții Primăriei Baia Mare spun că se vor planta aproape 40 de copaci, pe lângă cei existenți deja, dar se vor amenaja și spații verzi. În plus, se va construi o fântână tip tunel de apă la nivel pietonal și se va reconstrui vechea fântână arteziană, simbol al orașului.