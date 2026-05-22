Play-Off/Se trage cortina și peste eșalonul trei • Metalurgistul Cugir – CS Minaur Baia Mare

Final de stagiune și pentru echipa de fotbal CS Minaur Baia Mare, care a ratat obiectivul pentru al doilea sezon consecutiv. Vineri, 22 mai, în ultima etapă de play-off, formația antrenată de Alexandru Pelici se va deplasa la Metalurgistul Cugir, partidă care va debuta la ora 16.00.

Meciul nu mai reprezintă nicio atracție pentru suporterii celor două echipe, care se plasează în partea de jos a seriei 4 din play-off. Metalurgistul este pe locul 7, penultimul, cu 11 puncte, și chiar dacă învinge nu o poate depăși pe Minaur. „Galben-albaștrii” ocupă locul 6, cu 17 puncte, însă pot urca o poziție în cazul unui succes și dacă Unirea Tășnad cu confirmă în deplasarea de Poli Timișoara, formație ce a promovat în eșalonul secund.

În etapa precedentă, Metalurgistul Cugir a pierdut duelul cu Sănătatea Cluj la limită, 2-3, iar CS Minaur a învins pe stadionul „Viorel Mateianu” pe Viitorul Arad, 2-0.

În meciul din ultima etapă a turului de play-off, CS Minaur a învins Metalurgistul cu scorul de 4-1.

Program etapa 8, ultima a campionatului

Vineri, 22 mai: Metalurgistul Cugir – CS Minaur Baia Mare (ora 18.00); ACS Viitorul Arad – SCM Zalău (ora 18.00).

Sâmbătă, 23 mai: Politehnica Timișoara – AFC Unirea Tășnad (ora 18.00); CSM Unirea Alba Iulia – Sănătatea Cluj (ora 18.00).