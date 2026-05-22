Restricții de circulație în municipiul Baia Mare

Primăria Baia Mare informează cetățenii că, azi, 22 mai 2026, se instituie restricții de circulație în vederea desfășurării unui eveniment moto în cadrul campaniei „Respect în trafic”, ediția a XI-a. Măsura a fost solicitată de Asociația Nord 6 Riders.

Astfel, azi, 22 mai, adunarea participanților se va desfășura, începând cu ora 13:00, de pe bd. Regele Mihai I până în parcarea Value Centre; vineri, 22 mai 2026, începând cu ora 14:00, va avea loc „Parada moto” prin oraș, pe următorul traseu: parcarea Value Centre – bd. Regele Mihai I – McDonald’s – bd. Unirii – Piața Universității – bd. Independenței – ieșire spre Seini.