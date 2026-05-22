Primăria Baia Mare informează cetățenii că, azi, 22 mai 2026, se instituie restricții de circulație în vederea desfășurării unui eveniment moto în cadrul campaniei „Respect în trafic”, ediția a XI-a. Măsura a fost solicitată de Asociația Nord 6 Riders.
Astfel, azi, 22 mai, adunarea participanților se va desfășura, începând cu ora 13:00, de pe bd. Regele Mihai I până în parcarea Value Centre; vineri, 22 mai 2026, începând cu ora 14:00, va avea loc „Parada moto” prin oraș, pe următorul traseu: parcarea Value Centre – bd. Regele Mihai I – McDonald’s – bd. Unirii – Piața Universității – bd. Independenței – ieșire spre Seini.
Restricții de circulație în municipiul Baia Mare
