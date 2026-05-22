Restricții de circulație în Satu Nou de Jos, din cauza lucrărilor de reabilitare

Circulația rutieră pe drumul județean DJ 182B va fi restricționată temporar în localitatea Satu Nou de Jos, în perioada 23–24 mai, ca urmare a lucrărilor de reabilitare desfășurate în zonă.

Autoritățile anunță că măsura este necesară pentru desfășurarea în siguranță a intervențiilor la carosabil și pentru evitarea producerii unor incidente rutiere. În același timp, polițiștii atrag atenția că, în fiecare zi de duminică, în localitate are loc tradiționalul târg auto, fapt care poate duce la creșterea valorilor de trafic și la apariția aglomerației.

În acest context, conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită în zona lucrărilor, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să urmeze indicațiile polițiștilor rutieri și ale personalului care dirijează circulația.

De asemenea, autoritățile recomandă utilizarea unor rute alternative pentru evitarea blocajelor și interzic oprirea sau staționarea neregulamentară pe acostament ori pe partea carosabilă. Șoferii sunt rugați să parcheze autoturismele doar în spațiile special amenajate.

Recomandări au fost transmise și pietonilor, care sunt îndemnați să circule cu atenție și să traverseze strada numai prin locurile permise.