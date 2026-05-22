Zona centrală a municipiului Sighetu Marmației a intrat în modernizare

Au început, de curând, lucrările de reabilitare și modernizare a zonei centrale a municipiului Sighetu Marmației. Aceste intervenții reprezintă un pas important pentru transformarea centrului orașului, inclusiv a parcului, într-un spațiu mai modern, mai sigur și mai plăcut pentru toți cetățenii și vizitatorii orașului.

Lucrările se vor desfășura pe o perioadă mai îndelungată, motiv pentru care autoritățile își cer scuze tuturor pentru disconfortul și restricțiile temporare create. „Știm că va exista un anumit grad de inconvenient, însă aceste investiții sunt necesare și benefice pentru viitorul orașului nostru. Suntem convinși că rezultatul final va fi o surpriză plăcută și un motiv de mândrie pentru întreaga comunitate”, au precizat cei din Primăria municipiului Sighetu Marmației.