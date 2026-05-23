Cei 11 kilometri dintre Ponorâta și liceu, distanța care nu se vede pe hartă

Situația copiilor din categoriile vulnerabile din județul nostru este una extrem de dificilă, iar accesul la educație este extrem de îngreunat atât din cauza condițiilor în care trăiesc minorii, cât și din alte cauze legate de distanțele mari pe care elevii trebuie să le parcurgă pentru a ajunge la școală.

O astfel de situație o întâlnim în cazul copiilor din Ponorâta. Dintre copiii de clasa a IV-a, mai puțin de jumătate ajung la gimnaziu și mai puțini ajung la liceu – unii din cauza costului transportului zilnic de 11 kilometri până în Târgu Lăpuș, alții din cauza decalajului educațional față de colegii crescuți la oraș, iar alții pentru că presiunea socială din comunitate îi orientează spre căsătorie timpurie sau muncă. Semnalul de alarmă în acest sens este tras de Asociația Reality Check, care lansează proiectul „EduPower. Împreună pentru un viitor mai bun!”, cofinanțat din Fondul Social European Plus (FSE+), prin Programul Educație și Ocupare (PEO) – prima inițiativă a organizației care extinde sprijinul educațional și la nivelul liceului.

”Proiectul continuă și dezvoltă intervențiile pe care membrii echipei Reality Check le desfășoară de peste 15 ani în Ponorâta, o comunitate de 930 de romi, dintre care 575 de copii aflați în sărăcie severă și excluziune socială. Copiii din proiect sunt înscriși la Școala Gimnazială Coroieni și la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil din Târgu Lăpuș și beneficiază de evaluare inițială și planuri educaționale personalizate, educație remedială și pregătire suplimentară, bootcampuri de literație accelerată și alfabetizare digitală, consiliere psihologică, socio-emoțională și vocațională, logopedie, mentorat, educație financiară, educație pentru sănătate și ateliere de dezvoltare a abilităților de studiu. Toți elevii beneficiază de sprijin material (rechizite, produse de igienă), iar cei din ciclul primar primesc și tichete sociale condiționate de prezența la școală și la activitățile din proiect”, au declarat reprezentanții Reality Check.

De asemenea, părinților le sunt oferite ateliere de educație parentală, iar profesorii beneficiază de mentorat profesional și minigranturi pentru proiecte educaționale dedicate copiilor vulnerabili. Toate aceste măsuri încep să dea rezultate, mai explică conducerea asociației.

„Colaborăm de mulți ani cu Școala din Coroieni și am văzut ce impact are un sprijin constant și adaptat nevoilor locale: copii care vin mai des la ore, rezultate mai bune, mai mulți elevi care merg mai departe”, a declarat Nadia Gavrilă, președintele Asociației Reality Check.

Sprijinul oferit cadrelor didactice este și el esențial, deoarece profesorii se confruntă cu diverse provocări și au nevoie, la rândul lor, de ajutor.

„Pentru Școala Gimnazială Coroieni, proiectul EduPower înseamnă mai mult decât activități și resurse suplimentare. Înseamnă că avem alături o echipă care cunoaște copiii și familiile din comunitate și că nu suntem singuri în fața provocărilor de zi cu zi. Fiecare copil care rămâne în bancă și progresează contează enorm pentru noi toți”, a declarat Liana Lazar, directoarea Școlii Gimnaziale Coroieni.

„Când un elev rom din Ponorâta ajunge la liceul nostru, vine adesea cu un bagaj de dificultăți pe care colegii lui nu îl au: lacune educaționale acumulate de-a lungul anilor, nesiguranță, sentimentul că nu-și are locul acolo. Fără sprijin specializat și constant, șansele ca acel copil să finalizeze liceul sunt mici. De aceea, un proiect care se gândește și la acești copii, nu doar la cei din grădiniță, primar sau gimnaziu, este exact ce lipsea”, a declarat și Ioana Dana Pop, directoarea Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil, Târgu Lăpuș.

Grupul țintă al proiectului este format din 141 de elevi romi, 50 de părinți, 15 cadre didactice și personal de sprijin și 10 mentori. Proiectul „EduPower. Împreună pentru un viitor mai bun!” se desfășoară pe o perioadă de 26 de luni, între 1 aprilie 2026 și 31 mai 2028, și are o valoare totală de 2.176.528,45 lei, din care cofinanțarea Uniunii Europene este de 1.850.049,18 lei.