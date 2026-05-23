Crosul Copiilor, ediția a V-a, are loc duminică în Parcul Central din Baia Mare

Parcul Central din Baia Mare va găzdui duminică, 24 mai, cea de-a cincea ediție a Crosului Copiilor, eveniment dedicat celor mici, cu vârste între 0 și 14 ani. Competiția reunește atât cursa simbolică „Baby Run” (0–4 ani), cât și probe cronometrate pe categorii de vârstă, pentru copiii de 5–14 ani.

Organizatorii anunță că atmosfera va fi una plină de energie, bucurie și emoție, fiecare participant având ocazia să experimenteze startul, competiția și satisfacția liniei de sosire. Distanțele de concurs sunt cuprinse între 200 și 1.800 de metri.

Ridicarea kiturilor este programată sâmbătă, 23 mai, între orele 16.00–19.00, și duminică dimineață, 24 mai, între 08.00–09.00.

În ziua evenimentului, între 09.15–09.30 va avea loc încălzirea participanților, iar la ora 09.30 este programat startul curselor. Festivitatea de premiere se va desfășura după finalizarea probelor.

Programul poate suferi modificări în funcție de condițiile meteo și desfășurarea curselor.

Evenimentul este organizat de ACS Maramureș Runners și Rotary Club Baia Mare.