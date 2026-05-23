În Târgu Lăpuș • O investiție care își arată utilitatea la un an de la inaugurare

Acum un an, administrația locală din Târgu Lăpuș anunța deschiderea Bazinului de înot din oraș. De atunci, peste 500 de copii au fost inițiați în acest sport și s-au desfășurat competiții la care au participat sute de tineri înotători.

De asemenea, au fost organizate cantonamente ale unor importante cluburi de natație din țară. „Sunt mândru de această investiție și le mulțumesc tuturor celor care îi dau viață zi de zi: părinților care își susțin copiii să practice înotul, instructorilor care cultivă talentul și disciplina, dar mai ales copiilor și sportivilor care aleg să se antreneze aici și să își depășească limitele. Bazinul din Târgu Lăpuș a devenit, într-un singur an, mai mult decât o investiție în infrastructură sportivă, a devenit un loc al performanței, al sănătății și comunității”, a spus Vlad Herman, primarul orașului.