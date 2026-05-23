Meșterul Ștefan Hotico din Ieud e neobosit, caută modele prin alte culturi şi le transformă uimitor

După cum știți, mai avem doar o mână de artiști și de meșteri în lemn în Maramureș. Nu credeți legendele, nici pliantele, o mare parte din ei și-au văzut de vieți și fac orice altceva, inclusiv sunt la munci agricole prin Europa.

Un caz aparte din noua generație e Ștefan Hotico din Ieud. A debutat sub îndrumarea legendarului restaurator și constructor de biserici Găvrilă Hotico Herenta, unchi, apoi a dovedit atât curaj, cât și curiozitate ieșite din comun. A făcut de la case și biserici la porți și troițe, ba a ajuns să restaureze case vechi, ba a făcut prin Spania chiar și baruri plutitoare în piscine de lux. Printre altele, e atât de pasionat de meșteșugul lemnului încât nu se oprește din învățat. Iarna, caută modele de prin alte culturi, alte meridiane și încearcă să le facă. O spune chiar el, similarități există: ”Un profesor universitar indian se uita la lucrările lui Bârsan, cu mine de față. Și zicea că și ei au teme și motive similare, se potriveau exact. Indian-indian, de neam mare. Polonicul de luat laptele de oaie, identic. Motivele de pe obiecte, similar. Era și Peter Hurley de față, am martori. Și motivul soarelui îl au, similar. Ba au și ei porțile lor de lemn…”, ne spune meșterul Hotico. E ceea ce am aflat și noi de la cercetător antrolopog american la Breb, era șocat de asemănarea cu modelele amerindienilor din America de Nord, cu soare, funie, dinți de lup etc.

Iar al nostru meșter nu are pic de răgaz, în materie de creativitate. Iarna, când nu sunt lucrări, se pune și caută fel de fel de modele din lume, de pe Youtube și de aiurea și le replica. Astă iarnă s-a jucat cu Steaua Dracului, mai nou rebotezată de “patrioți” Steaua Dacului… A găsit modele asiatice, mult mai complicate și…s-a apucat să le facă! “Cu ăsta unuț am avut de furcă. Cât o durat lucrarea mă întrebi? Păi o durat vo’ șapte zile numa să-i dau de capăt, să înțeleg ce face acolo, abia apoi m-am apucat…”, zice el, dând dovadă de cunoștințe de geometrie aplicată absolut neașteptate pentru meșteșugul lemnului. Și a mai lucrat candelabre și stele și cruci și fel de fel de artizanat mic, înainte de a se apuca acum de o casă de la zero. Mai rar asemenea meșteri. Unii, așa cum bine știți, fac aceleași lucrări, vreo 3-4 modele, toată viața lor. Ștefan Hotico e “din alt film”: e cutezător, curios, nu se teme de influențe externe, apreciază meșteri din întreaga lume. E o zonă deschisă, a creativității, nu a concurenței încrâncenate. Tot respectul pentru asemenea creativitate si curaj!