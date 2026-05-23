Patrule școlare și lecții de siguranță rutieră pentru elevii din Maramureș

Polițiștii maramureșeni au continuat activitățile preventive dedicate Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, organizând întâlniri și exerciții practice pentru elevi din mai multe localități ale județului.

Acțiunile s-au desfășurat în unități de învățământ din Cavnic, Săliștea de Sus, Săcel și Baia Mare, unde polițiștii au discutat cu elevii despre regulile de circulație și importanța unui comportament responsabil în trafic.

În cadrul activităților, copiii au primit informații despre traversarea corectă a străzii, circulația cu bicicleta sau trotineta electrică și măsurile care pot preveni accidentele rutiere.

Un moment special al acțiunii l-a reprezentat constituirea unor patrule școlare la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din Baia Mare și la Școala Gimnazială din Săliștea de Sus. Elevii, echipați cu veste reflectorizante, șepci și palete de dirijare, au participat alături de polițiști la asigurarea traversării pietonilor în zona unităților de învățământ.

Polițiștii subliniază că astfel de activități contribuie la formarea unor participanți la trafic mai responsabili și mai atenți la regulile de circulație.