Percheziții în Maramureș într-un dosar de înșelăciune și fals

Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Maramureș au efectuat, joi, 21 mai, 27 de percheziții domiciliare în județele Maramureș, Cluj, Bihor, Bistrița-Năsăud și Satu Mare, într-un dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.

Activitățile s-au desfășurat sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus.

Anchetatorii susțin că un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unități de cazare, ar fi emis facturi neconforme cu realitatea către mai multe persoane fizice, prejudiciul estimat depășind suma de un milion de lei.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat suma de 2.600 de euro, precum și bunuri și documente considerate relevante pentru anchetă.

Bărbatul a fost dus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

Ieri, acesta a fost prezentat instanței pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.