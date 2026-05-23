Pierdut logică. O declar nulă. Amanetez viitor. Al țării

Dacă viitorul țării noastre a ajuns subiect de negocieri „secrete” tête-à-tête între președintele gânditor-mediator și… Gigi Becali, suntem pe marginea râpei. Ba a „Gropii” lui Eugen Barbu, că de-acolo se dă ora exactă țării. Iar după ce Olguța a subliniat că ce-a făcut PNL (…fără să-i întrebe…) e „nestatutar”, a apărut Grindeanu care a zis că USR e ținut captiv, că nu mai e condus de Fritz, ci de Bolojan. Astea sunt tactici. Vai de capul nostru!

Am votat atât de trist, aparent, încât am înlocuit dulapul călător prezidențial cu Hare Khrisna. Cu meditație. Asta să fie conexiunea? Meditare/meditație/mediator? Iar vai de capul nostru! Vreți o mostră de forță tinerească a societății civile? În India a apărut Partidul Gândacilor de Bucătărie, de câteva zile, după ce președintele Curții Supreme de la ei a zis că tinerii sunt gândaci de bucătărie, paraziți sociali. Partidul abia înființat are deja 160.000 de membri, are peste 12 milioane de urmăritori pe Instagram, mai mulți decât partidul de guvernare al lui Modri! Doar un exemplu de forță, atât.

România a pierdut finanțarea PNRR pentru baraje, unul singur a fost reabilitat, din 30. Dar mașina de zgomote a decis că ne cară Franța apa, de aia reabilităm baraje. ALRO Slatina cere ieftinirea cu 25% a energiei pentru ei, marii consumatori industriali. Din care mare parte datori la Stat la greu. Lăsați populația, ei să consume mai puțin! Iar șeful Romarm a ieșit în conferință de presă alături de George Simion! Iar Sebi Ghiță, știți voi, patron de presă, apare în scurgeri de informații în care agenți ruși discută cum să-l folosească. Asta pentru cei care tot întreabă în comentarii, pe social media, unde tot vedem ruși. Alt jurnalist de frunte, Rizea, ex-condamnat, ex-fugar, ex-parlamentar, s-a dus cu legitimație de presă din partea unui „organ” ce nu mai există, la Parlamentul European ca să o huiduie pe Maia Sandu. De ce l-a extrădat în România. E noaptea minții la noi. Doar la noi?

Păi să luăm exemplu „ma­rea Putere” americană. Trump dă în judecată Statul pe care îl reprezintă și-i cere 10 miliarde de dolari. Apoi „face o înțelegere” cu Statul pe care îl conduce și obține 3-4 miliarde fără instanță, apoi renunță „darnic” și obține 1,7 miliarde despăgubiri pentru, atenție, cei condamnați pentru atacul asupra Capitoliului. Cei ce au bătut polițiști au uns cu rahat pereții birourilor parlamentare, au furat și devalizat. Și în același act, Ministrul de resort interzice verificarea fiscală a lui Trump, a firmelor, a familiei și apropiaților PENTRU TOTDEAUNA!!!! Asta nici nu mai e corupție, e un nivel superior de prostituare a instituțiilor Statului în favoarea unei singure persoane. Nu foarte limpede la cap persoana, vezi postările de noapte…vezi poza atașată.

Înapoi acasă. Georgel Simion zice că „ne asamăm intrarea la guvernare”, fără a ne lămuri ulterior…asumare, asanare, asomare, ce vrea? CĂ vizibil vrea, dar nu vrea. Cu PSD drept țap ispășitor al tuturor relelor din țara asta de 35 de ani încoace, a te alia și duce cu ei la Putere, în loc să le furi electoratul, ar fi maximul tembelism. Dar pe de altă parte, Becali nu s-a dus de capul lui la negocieri prezidențiale, nu? Între timp, în continuare, nu se vede Guvern la orizont, dar partidele contestă în instanțe orice inițiativă a Guvernului interimar. De gen: dacă n-o facem noi, n-o face nimeni, da? Iar noi stăm tâmpiți și ne întrebăm de ce, din cauza unor incompetenți gălăgioși și orgolioși, trebuie să suferim iar și iar. Toate reformele s-au oprit, sunt puse pe bară, combustibilul e tot spre maxim, prețurile cresc și cresc, iar noi stăm cu ochii pe… Nicușor. Și pe nea Jiji. Salvarea vine de la Hare Khrisna și de la Războinicul Luminii. Vai de cozonacul nostru!