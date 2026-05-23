Program de lucru normal, în zilele de sâmbătă, la APIA Maramureș 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Maramureș informează fermierii că, în contextul apropierii termenului-limită de depunere a Cererilor de plată aferente Campaniei 2026 și al derulării activităților de autorizare la plată pentru Campania 2025, instituția va desfășura activitate și în zilele de sâmbătă, 23 mai, respectiv 30 mai 2026.

Termenul-limită pentru depunerea Cererilor de plată în cadrul Campaniei 2026 este 5 iunie 2026, inclusiv. Până la această dată, au fost depuse 532.709 cereri, pentru o suprafață de 5.042.718 hectare. APIA recomandă fermierilor să respecte programările stabilite și să se adreseze din timp Centrelor județene și locale ale instituției, pentru finalizarea procedurilor necesare depunerii cererilor. Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează prin aplicația geospațială AGI Online, disponibilă pe site-ul APIA: www.apia.org.ro și în aplicația AGI Online: http://agi.apia.org.ro/agionline.