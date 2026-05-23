Ziua Eroilor la Mireșu Mare

Joi, 21 mai, de Înălțarea Domnului și sărbătorirea de către creștini a împăraților Constantin și Elena, în fața Monumentului Eroilor din centrul comunei Mireșu Mare a fost sărbătorită jertfa eroilor neamului românesc. Ziua Eroilor este un prilej pentru a ne exprima gratitudinea pentru moștenirea spirituală și umanistă lăsată de eroii neamului, un prilej de reafirmare a angajamentului nostru de a păstra vie memoria celor care au luptat cu demnitate pentru libertatea și independența națiunii.

Preotul ortodox, Romulus Ciurdaș, a oficiat o slujbă de pomenire, iar prof. de istorie, Rodica Cornelia Prună, a vorbit despre semnificația acestei zile. Primarul ing. Ioan Mătieș, a ținut un scurt și profund discurs spunând că „Nu întâmplător această sărbătoare de comemorare a eroilor neamului are loc în această perioadă când toate florile ne dăruiesc miresmele multicolore în semn de aducere aminte, prețuire și profund respect pentru jertfa lor. Dumnezeu Atotputernicul să ne dea lumină și înțelepciune, să trudim zi de zi pentru viitorul României!” Viceprimarul Gheorghe Tînc a vorbit despre du­bla semnificație a acestei zile iar director prof. Raul Vasile Dorca a mulțumit pentru jertfa strămoșilor întru apărarea gliei strămoșești și le-a reamintit elevilor menirea de-a învăța și păstra tradiția de-a comemora eroii noștri. Profesorul de educație muzicală, Marius Achim și profesoara de limba română, Nicoleta Butean, au realizat un emoționant program literar-artistic, aplaudat de publicul numeros adunat la acest eveniment. (GDL)