Noaptea menestrelilor, un spectacol dedicat memoriei artistului Valentin Moldovan

În 5 iunie, de la ora 19, la Muzeul Satului din Baia Mare, sunteți așteptați la o ediție specială a evenimentului „Noaptea menestrelilor”. Spectacolul este dedicat memoriei artistului Valentin Moldovan. A fost unul dintre acei artiști care au știut să transforme simplitatea în frumusețe și trăirea în vers. „Cu chitara în brațe și sufletul deschis, a adus liniște, nostalgie și speranță în inimile celor care l-au ascultat. Astăzi, absența lui lasă un gol tăcut, dar cântecele sale continuă să vorbească. Ele ne aduc aminte că frumusețea stă în lucrurile simple și că un artist adevărat nu dispare niciodată, ci rămâne viu prin ceea ce a dăruit”. Biletele pot fi achiziționate online, de pe platforma event­book.ro, din librăriile rețelei Maralibris din Baia Mare, dar și prin rezervare la numerele de telefon 0771 765 816 și 0748 922 681.