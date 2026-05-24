Teodora Damian, convocată la naționala României U20

Echipa națională feminină de handbal U20 a României a intrat în etapa finală a pregătirilor pentru Campionatul Mondial din China, iar printre jucătoarele convocate se află și Teodora Damian, sportivă legitimată la CS Minaur Baia Mare.

„Tricolorele” vor efectua un cantonament la Azuga, în perioada 24 mai – 1 iunie, unde selecționerii vor pregăti lotul pentru competiția mondială programată între 24 iunie și 5 iulie 2026, la Jinzhong, în China.

La turneul final vor participa 32 de echipe naționale, iar România a fost repartizată în Grupa C, alături de Germania, Brazilia și Canada.