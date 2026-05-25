370 de gospodării din Lăpuș au panouri fotovoltaice și baterii

Autoritatea locală a comunei Lăpuș a câștigat o finanțare, la finalul anului trecut, pentru un important proiect „verde”. Prin acesta, câteva sute de gospodării din comună sunt ajutate să-și reducă semnificativ cheltuielile pentru tot ce înseamnă consum de energie electrică.

Astfel, gospodăriile au beneficiat gratuit de instalarea de panouri fotovoltaice și baterii de stocare a energiei produse. Investiția a fost finanțată din fonduri europene prin programul Re Power EU- Next Generation EU. „Avem în comună 370 de beneficiari ai programului de instalare a panourilor fotovoltaice și a bateriilor de stocare. Suntem pe final de proiect, care a fost unul reușit din toate punctele de vedere. Beneficiarii sunt extrem de bucuroși. Vă dați seama că sunt 370 de proprietari de panouri fotovoltaice și baterii, este o performanță. Suntem singura comună care a avut un număr atât de mare de beneficiari”, a explicat Buda Cristina, primarul comunei Lăpuș.