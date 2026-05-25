Andrei Iercoșan, calificat la Olimpiada Internațională de Astronomie din Vietnam

La Vatra Dornei, în județul Suceava, s-a desfășurat etapa națională a Olimpiadei Naționale de Astronomie și Astrofizică. Județul Maramureș a fost reprezentat cu succes de către patru elevi, aceștia întorcându-se cu următoarele rezultate: Andrei Iercoșan, clasa a XII-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, pregătit de profesor Lucian Stoian, a obținut medalie de argint și calificare în lotul lărgit pentru Olimpiada internațională care se va desfășura în Vietnam. Elevii Gabriela Teșileanu, clasa a VII-a, de la Colegiul de Arte Baia Mare, profesori îndrumători Coteț Rodica și Teșileanu Laura, Mark Moldovan, clasa a VII-a, la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, profesor îndrumător Teșileanu Laura și Tudor Vezentan, clasa a XI-a la Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, profesor îndrumător Ureche Alina, s-au remarcat obținând câte o mențiune de onoare.