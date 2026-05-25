Aproape toate spațiile dintre blocurile din Cavnic au fost reabilitate

Un nou proiect de reabilitare urbană a prins viață și contribuie activ la modernizarea orașului Cavnic. Spațiile verzi au fost revitalizate, trotuarele de acces modernizate, iar parcările auto, una dintre cele mai importante componente ale proiectului, au ajuns la standardele de funcționalitate și organizare așteptate. Prin aceste investiții, toată zona a căpătat un aspect modern, ordonat și mult mai prietenos pentru locuitori, consolidând procesul de dezvoltare urbană a orașului. În prezent, aproximativ 90% din suprafața totală destinată blocurilor de locuințe a fost reabilitată, marcând un pas important în transformarea și modernizarea comunității locale.