Atenționare! Urs zărit în Prislop

În localitatea Prislop, mai exact pe Valea Prislopului, a fost zărit duminică seara un urs, anunță Primăria Boiu Mare.

Cetățenii sunt sfătuiți să manifeste prudență, în special pe timpul serii și al nopții, și să evite deplasările inutile în zone izolate sau împădurite. „Nu încercați să vă apropiați de animal; nu lăsați resturi menajere sau hrană în exterior; supravegheați copiii și animalele din gospodării.

La observarea ursului, apelați imediat numărul de urgență 112”, este îndemnul autorităților locale.