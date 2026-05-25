Biserica de lemn a vechii Mănăstiri Bârsana – Monument UNESCO

Biserica de lemn a vechii mănăstiri a Bârsanei se află azi în localitatea Bârsana, în județul Maramureș, pe dealul numit Jbâr. Nu trebuie confundată cu noua biserică de lemn din actualul complex monahal ortodox „Mănăstirea Bârsana”, ridicată în 1993, aflată la câțiva km distanță de locul unde s-a aflat, aproximativ, între anii 1739-1795 vechea biserică de lemn.

Lăcașul de cult datează din anul 1711 și are hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”. Este o biserică veche de lemn, construită în anul 1711, în locul numit „Părul Călugărului”, de preotul nobil Ioan Ștefanca. Biserica a fost mutată mai apoi, pe Valea Izei, în jurul anului 1739, pe locul unui cimitir apărut după luptele cu tătarii de la 1717. Biserica a fost mutată a doua oară, când a fost adusă în sat, în jurul anului 1795, în mijlocul unui cimitir apărut în urma victimelor ciumei mici de la 1742 sau de mai târziu.