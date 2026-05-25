Campionat încheiat cu capul plecat!

CSM București – CS Minaur Baia Mare 33-29 (18-15)

Sezon ratat și pentru handbaliștii de la CS Minaur. În ultima etapă din Liga Zimbrilor, disputată duminică, băimărenii au cedat în deplasarea de la CSM București cu scorul de 33-29 (18-15) și au încheiat campionatul pe locul 7, în afara cupelor europene.

Fără aportul a șapte jucători (Tudor Botea, Robert Nagy, Gabriel Cumpănici, Mohamed Zein, Mark Adoreanu, Stefan Vujic și Mario Racolța), Minaur a fost o pradă destul de ușoară pentru echipa care s-a situat pe podium, însă și în aceste circumstanțe jucătorii folosiți de Nuno Farelo au încercat să ofere o replică cât mai bună.

În urma acestui insucces, CS Minaur a terminat Liga Zimbrilor pe poziția 7, una neobișnuită ținând cont de parcursul ultimelor sezoane, când echipa noastră era abonată la podium și calificări în cupele europene.

Sala “Apollo”. Arbitri: Adrian Georgescu – Mihai Moldoveanu (Con­stanța). Observator FRH: Adina Ion (București). Aruncări de la 7 m: 2-6 (transformate: 1-6; a ratat Mihalcea). Minute de eliminare: 14-10.

CS Minaur Baia Mare: Terekhov (3 intervenții, a apărat un 7 m), Sîncu (2 intervenții), D. Makaria (5 intervenții) – Stanciu, Moldovan, Pavlov 3 (din 7 m), Kotrc 3 (2 din 7 m), China 1 (din 7 m), Bordeanu 3, E. Pop 5, Mollino Da Silva 6, Fotache 1, L. Sabou 3, Ardelean 2, Barbul 2. Oficiali: Nuno Farelo, Mihai Bușecan, Răzvan Pop, Raul Nistor.

Rezultate etapa 22 (ultima a campionatului): CSM Constanța – CSU Suceava 26-24; CSM București – CS Minaur Baia Mare 33-29; AHC Potaissa Turda – CSM Vaslui 31-30 (s-a jucat la Vaslui); CSM Sighișoara – Politehnica Timișoara 30-35; HC Buzău – “U” Cluj-Napoca 47-24. Dinamo București a stat.

