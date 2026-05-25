Cele bune să s-adune…

Mulți semeni se plâng că vremea de astăzi are un conținut sporit de fapte rele, că ziua începe, mai ales la televiziuni cu întâmplări dramatice, chiar tragice, cu accidente și hoții, cu vicleșuguri, ori crime. De la început spun că realitatea nu trebuie înstruțată, dar parcă nu se ține seama că dimineața răsare soarele. Ratingul poate fi recoltat și mai târziu. Dar, asta-i lumea noastră! Așa că eu încep săptămâna cu vești bune despre țară. Că întotdeauna te poți bucura de viață dacă încerci să vezi partea bună a lucrurilor, adică partea plină a paharului. Am răsfoit presa foșnitoare, dar și cea online în căutare de întâmplări care să ne lumineze sufletul. Deci, deșiră-te mărgărite!

România a obținut un frumos loc 3 în cadrul Eurovision 2026, prin interpreta Alexandra Căpitănescu. Am primit 232 de puncte la votul publicului, al doilea cel mai bun scor din concurs. Melodia câștigătoare, a bulgăroaicei, are legătura cu România, fiind compusă de românul Cristian Tarcea. O melodie de podium și un compozitor de locul 1. Eu m-am bucurat! Scriitoarea Ana Blandiana este laureata Premiului Literar Internațional „Zbigniew Herbert”, acordat de Fundația poloneză „Herbert”. Este a doua distincție cu care opera poetică a Anei Blandiana este recunoscută în Polonia, după Premiul „Poetul European al Libertății”, acordat de orașul Gdansk. Aduc aminte că poeta este laureată a premiului „Herder” și nu a refuzat nici Marele Premiu al Serilor de poezie „Nichita Stănescu”, de la Desești, decernat pe covorul de iarbă al curții părintești.

Am privit altfel ziua când am aflat că liceenii români au dominat finala Campionatului Mondial de robotică din Huston, Statele Unite ale Americii, fiind o cunună a muncii și pasiunii lor pentru tehnologiile viitorului. Vestea este cu atât mai împlinită cu cât elevii brăileni au fost urmați în clasament de alte trei echipe românești, formate din colegi din Buzău, București și Focșani. Este un moment de mândrie. Și pui în cumpănă și imaginea învățământului românesc cu povara analfabetismului funcțional care, și pentru mine, este un prilej de meditație. În colecția de capodopere a unui magnat din New York se află și sculptura Danaide a marelui Constantin Brâncuși. Un scurt-metraj o are în rol principal pe actrița Nicole Kidman, alături de celebra sculptură în bronz a artistului român. Capodopera lui Brâncuși are o estimare de vânzare de 100 de milioane de dolari. Kidman vorbește la telefon în timp ce pășește pe Rock Center, locul unde se află sediul casei de licitații.

Lumea sportului românesc oferă pilde de izbânzi care constituie vești mângâietoare pentru sufletul nostru. Echipa de ping-pong a României a urcat pe treapta a treia a podiumului Campionatului Mondial de la Londra, 2026. Astfel reconfirmă că se află în elita unui sport dominat de țările din Asia. Acum România a învins echipe asiatice de prestigiu în domeniu. Este prima performanță de acest nivel după 26 de ani de la ultima medalie obținută la Kuala Lumpur. Celebrul regizor italian Martin Scorsese este un admirator al filmului românesc. De aceea, actorii români Ilinca Manolache și Gabriel Spahiu joacă în noul film al regizorului alături de Leonardo DiCaprio și Jennifer Lawrence. Cei doi actori români au fost remarcați de italian din filmele lui Radu Jude.

Ilinca Manolache joacă rolul principal în pelicula „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”, rol pentru care a primit numeroase nominalizări și premii internaționale. Spahiu a primit Premiul Gopo pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul „Kontinental 25”, al lui Jude. Interpretează, de asemenea, rolul principal din pelicula Dracula. Rămân în lumea filmului, deoarece ultimele seri la Festivalul de la Cannes câteva pelicule ale regizorilor români s-au bucurat de succes. Vedetele din România au călcat pe covorul roșu de la Cannes. Filmul „Fjord”, o dramă socială puternic construită, regizat de Cristian Mungiu, avându-l în distribuție pe actorul de origine română, Sebastian Stan, a fost selectat în competiția oficială pentru Marele Premiu. Producția i-a adus pe scenă pe Mădălina Ghinea, Andreea Esca ori Amalia Enache. Este primul film al lui Mungiu în limba engleză.

Filmul lui Jude, Jurnalul unei cameriste, o satiră socio-economică, a fost răsplătit cu 10 minute de aplauze. Pe lângă cele trei filme realizate de regizori români, pe covorul roșu a fost cinstită și Feteasca Regală de Jidvei, vinul oficial al țării noastre la Festival. Nu este emoționant? Cine știe că românca Monica Ulmanu, absolventă a Facultății de Jurnalism din București, jurnalistă la „The New York Times” a fost premiată cu medalia de aur pentru întregul său portofoliu de editare vizuală. A fost remarcată capacitatea Monicăi de a integra elemente de jurnalism tradițional pentru a aduce în prim-plan dimensiunea umană a relatării.

Deci cele bune să s-adune! Expresia este din opera lui Ion Creangă: „să cinstim câte-un pahar cu vin în sănătatea gospodarilor noștri și cele rele să se spele, cele bune să s-adune, vrajba dintre noi dispară și neghina din ogoare”. Să aveți o zi și multe altele cu vești bune!