Fostul tehnician al Minaurului, Ion Gherhard, a murit la 84 de ani

Handbalul românesc a pierdut una dintre personalitățile sale marcante. Fostul antrenor Ion Gherhard s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, după o carieră impresionantă dedicată sportului.

Născut în 26 februarie 1942, în comuna Străoane, județul Vrancea, Ion Gherhard a rămas în istoria handbalului românesc prin performanțele obținute atât la nivel intern, cât și european. A câștigat Supercupa Europei în 1984 și Cupa IHF în 1989 alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea, iar cu Oltchim Râmnicu Vâlcea a disputat finala Cupei Cupelor.

De asemenea, în 2003 a ajuns în finala Challenge Cup cu HC Selmont Baia Mare. În palmaresul său figurează și patru titluri de campion al României, unul dintre acestea fiind obținut cu Minaur Baia Mare, în 1998, precum și cinci Cupe ale României.

De-a lungul anilor, Ion Gherhard a avut un rol important în dezvoltarea handbalului feminin la Bacău, Râmnicu Vâlcea, Baia Mare, Pitești și Săvinești, fiind apreciat pentru profesionalismul său și pentru sprijinul acordat tinerelor generații de sportivi.