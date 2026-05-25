Învățare pentru toți în mai multe şcoli

În luna mai, echipa de coordonare a proiectului educațional inovator „Învățare pentru toți în județul Maramureș” (2026-2028) a efectuat o serie de vizite de monitorizare și suport în unitățile de învățământ pilot: Finteușu Mic, Șomcuta Mare și Suciu de Sus.

Această etapă face parte integrantă din Planul de dezvoltare a literației timpurii, implementat în parteneriat cu Asociația OvidiuRo și Asociația Toți Copiii Citesc, având ca obiectiv strategic creșterea competențelor de bază și prevenirea abandonului școlar.

Vizitele la clasă au evidențiat modul în care cadrele didactice de la clasa pregătitoare au reușit să integreze metodele de predare adaptate și creative, transformând procesul de în­vățare a literelor într-o experiență captivantă și eficientă pentru elevi. O componentă esențială a activităților curente o reprezintă pregătirea evaluării de final de an școlar. Aceasta va permite echipei de proiect să realizeze o analiză comparativă în raport cu testarea inițială, oferind date concrete despre progresul celor 100 de copii monitorizați pe parcursul primului an de implementare În perspectiva anului II de proiect, au fost demarate discuții cu asistenții sociali din cadrul primăriilor partenere. Colaborarea cu aceștia este vitală pentru facilitarea dialogului cu părinții și pentru extinderea programelor de literație în familie, asigurând un suport educațional continuu și în afara mediului școlar, au informat oficialii Inspectoratului Școlar Județean Maramureș.