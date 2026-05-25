Specialiștii Serviciului Logistică Medicală Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare au desfășurat o nouă acțiune de educație pentru sănătate, dedicată prevenirii și gestionării mușcăturilor de căpușe — un subiect esențial în sezonul cald.
„Copiii din comunitatea Pirită, au învățat, pe înțelesul lor: ce sunt căpușele și unde le găsim, dacă mușcătura doare, ce fac dacă văd o căpușă pe piele, cum acționează un adult, cum ne protejăm corect, ce facem dacă zona se înroșește, cum pot animalele aduce căpușe în casă. Activitatea a continuat la Centrul Civic Gară, unde adulții au participat la o sesiune de prim ajutor, învățând cum se extrage corect o căpușă, cum se dezinfectează zona, când este necesar consultul medical, ce simptome trebuie urmărite timp de 30 de zile”, au punctat reprezentanții DAS Baia Mare.
Aceste acțiuni fac parte dintr-un program periodic desfășurat în comunitățile vulnerabile, menit să crească siguranța copiilor, să reducă riscurile pentru sănătatea publică și să sprijine responsabilizarea adulților.
Lecții simple pentru copii și părinți în comunitățile Pirită și Remiza Gară
Specialiștii Serviciului Logistică Medicală Comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare au desfășurat o nouă acțiune de educație pentru sănătate, dedicată prevenirii și gestionării mușcăturilor de căpușe — un subiect esențial în sezonul cald.